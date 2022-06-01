По словам военного эксперта, наемники используют российских военных "в качестве живого щита, для того, чтобы дойти до наших позиций".

В районе Попасной Россия задействовала частную военную компанию "Лига".

Об этом в интервью Радио НВ заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Это бывший "Вагнер", переименованный в "Лигу". Это обычные наемники, которых нанимает Россия за отдельную оплату, и они ведут в основном штурмовые действия. А в ходе атак наших позиций, что они делают? Они пускают вперед обычных военнослужащих вооруженных сил Рф и на их плечах, за их спинами забираются в наши опорные пункты, а затем начинают штурмовые действия. Вот в этом их тактика действий", - заявил Жданов.

По словам военного эксперта, наемники используют российских военных "в качестве живого щита, для того, чтобы дойти до наших позиций".

Он также отметил, что наемные войска более мотивированны.

"В связи с тем что они более мотивированы материально на этой войне, они воюют профессиональнее, в отличие от регулярных бойцов или контрактников из частей вооруженных сил РФ... у них экипировка и вооружение гораздо лучше, чем у обычных военнослужащих.

Война в Украине:

24 февраля войска России вторглись на территорию Украины.

12 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что за 16 дней полномасштабной войны России против Украины погибли 1300 украинских военных.

1 июня 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно на фронте погибают от 60 до 100 украинских военных. Он отметил, что ранения получают каждый день еще 500 бойцов.

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