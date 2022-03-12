За 16 дней войны с оккупантами погибли около 1300 украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество военных, которые погибли, защищая нашу землю от оккупантов.

По его данным, с начала войны, то есть за 16 дней, погибли 1300 украинских военных.

"У нас погибло где-то 1300 военных людей, а у России - более 12 тысяч. Один к десяти. Я не радуюсь, что у них 12 тысяч погибло", – сказал президент.

Зеленский пояснил, что это не его видение мира в целом, ведь у россиян также есть родители.

Президент отметил, что большинство российских солдат в целом ничего не знают, едя в Украину, поскольку им рассказывают о каком-то "фашизме".

Президент отметил, что такое количество погибших у россиян, потому, что правда на нашей стороне.

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