Президент Украины отметил, что самая тяжелая ситуация на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно на фронте погибают от 60 до 100 украинских военных. Он отметил, что ранения получают каждый день еще 500 бойцов.

Об этом глава украинского государства сообщил в интервью Newsmax

"Ситуация очень сложная, 60-100 солдат в день погибают в бою и около 500 человек получают ранения в бою. Так мы держим свои оборонительные рубежи", - говорится в сообщении.

При этом он уточнил, что самая сложная ситуация на востоке Украины и юге Донецкой и Луганской областей.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля войска России вторглись на территорию Украины, в частности, с белорусской территории. Враг также сбрасывал бомбы на военные объекты и жилье мирных людей.

12 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что за 16 дней полномасштабной войны России против Украины погибли 1300 украинских военных.

28 мая министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что более 50 спортсменов погибли в боях с российскими оккупантами с 24 февраля. Он указал, что с оружием в руках Украину защищают спортсмены по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

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