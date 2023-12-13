В результате ночного вражеского удара по столице повреждено 19 автомобилей.

Российские оккупанты совершили мощный удар по Киеву в результате которого, в частности, повреждена детская больница в Днепровском районе.

Сегодня ночью Россия нанесла массированный ракетный удар по столице, пострадало 53 человека, из них шестеро детей, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева. В полиции отмечают, что, по предварительной информации, в результате падения обломков в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах Киева повреждены четыре многоквартирных и четыре частных жилых дома, а также коммунальные сооружения.

Также повреждены 19 автомобилей, 4 из которых полностью уничтожены. Полиция Киева документирует последствия ночного вражеского обстрела столицы.

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Также Министерство здравоохранения сообщило, что в результате ночной атаки на Киев пострадала детская больница в Днепровском районе. "К счастью, без жертв. Больница продолжает прием пациентов. Эвакуация медиков и пациентов не проводилась", - сказано в сообщении.

В Минздраве уточнили, что всего в Киеве было зафиксировано 53 обращения пациентов. 20 человек были госпитализированы, из них 18 взрослых и 2 ребенка.

"Сейчас состояние почти всех пациентов удовлетворительное, несколько взрослых находятся в состоянии средней тяжести. В основном травмы получены от обломков стекла, бытовых вещей и действия ударной волны", - сообщает министерство.

В полиции также сообщили, что в Днепровском районе в результате вражеского обстрела поврежден фасад многоэтажки, произошло возгорание балкона на 6 этаже. На момент прибытия пожарных подразделений во дворе дома пылало 8 автомобилей. Также повреждений получило здание садика - изуродован фасад здания, выбиты окна. "Внутри находился охранник. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - сообщают правоохранители.

На месте происшествия работает психологическая служба ГСЧС, также спасатели развернули передвижные пункты несокрушимости. Полиция взяла под охрану поврежденную многоэтажку, в частности, для сохранения имущества эвакуированных граждан.

В сообщении сказано, что в Дарницком районе в результате вражеского обстрела произошло возгорание жилого дома на площади 400 кв. м. Пожар ликвидирован.

Мэр столицы Виталий Кличко также информирует о повреждении медучреждения. "Этой ночью обломки другой ракеты упали и на территорию одной из городских больниц в Днепровском районе. Повреждено здание морга, а также незначительные повреждения получил корпус медучреждения", - детализировал он.

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Как сообщал УНИАН, россияне в ночь на среду, 13 декабря, ударили по Киеву ракетами С-400 и "Искандерами". По данным Генштаба, применено для удара 10 ракет. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все ракеты.

В Офисе президента Владимира Зеленского сообщали, что противник мог запустить по столице Украины ракеты типа 48Н6 из зенитной ракетной системы С-400 ("Триумф").

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