Украинские воины ликвидировали почти все беспилотники, которые запустил враг, поделились в ВСУ.

Российские оккупанты в ночь на четверг, 25 января, ударили по украинской земле 14 дронами-камикадзе типа "Шахед", 11 из них были ликвидированы.

Противники также били на Украине из Белгородской области РФ зенитными управляемыми ракетами С-300, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram. "...противник нанес удар 14-ю ударными БПЛА типа "Шахед-136/131" из района Приморско - Ахтарск - РФ, и мыс Чауда - Крым, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской обл. РФ в направлении Харькова и одной - из оккупированной (части, - Ред.) Донецкой области", - отметили в ВСУ.

Вражеские удары с воздуха отражали и мобильные огневые группы украинских сил, и зенитные ракетные подразделения. В Воздушных силах добавили, что 11 беспилотников захватчиков ликвидированы в пределах Николаевской и Одесской областей.

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Противники уже не раз били по украинской территории и беспилотниками, и ракетами. В частности, стало известно, что ночью 25 января под удар со стороны захватчиков оказалась Одесса.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что враги дважды атаковали город ударными беспилотниками. Он добавил, что есть попадание в промышленный объект, повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. По предварительным сведениям, пострадали два человека.

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