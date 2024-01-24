Один из пострадавших получил ожоги, ему оказывают помощь.

Вечером в среду, 24 января 2024 года, российская армия атакует Одесский регион ударными дронами. Уже известно об определенных разрушениях и пострадавших.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, в Одесской области продолжается боевая работа ПВО. Враг атакует ударными дронами, отмечают военные. Сейчас известно, что в жилых кварталах Одессы зафиксирован пожар.

"Находитесь в укрытиях, не выкладывайте работу сил противовоздушной обороны, не пренебрегайте собственной безопасностью!" – добавили в Силах обороны юга.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что сейчас зафиксировано повреждение гражданской жилой инфраструктуры.

"Зафиксированы возгорания. Сейчас известно об одном пострадавшем. Одессит получил ожоги. Медики оказывают всю необходимую помощь", – рассказал чиновник.

Впоследствии Кипер добавил, что известно о еще одном пострадавшем Одессе. Мужчину госпитализировали с множественными порезами. Угрозы жизни, по данным чиновника, нет.

Отметим, что примерно в 20:20 в области была объявлена воздушная тревога. Кипер подчеркнул, что существует опасность для Одессы и Одесского района. Жители города слышали несколько взрывов. В 21:40 раздался отбой тревоги.

Атаки РФ по Украине

Российская армия наносит многочисленные ударов по Харькову. В частности, ночью 23 января захватнические войска обстреляли город – били по району жилой и гражданской застройки, был поврежден дом.

Утром того же дня оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, в Харькове были разрушены жилые дома и разбиты машины. В результате атаки погибли 8 человек, еще 60 – пострадали. Вечером россиянами был нанесен еще один удар по городу – сообщалось о повреждении гражданской инфраструктуры, также пострадали люди.

Кроме того, во время массированного ракетного удара РФ по Украине 23 января взрывы раздавались и в Киеве, там пострадали десятки человек. Есть разрушения.

Вас также могут заинтересовать новости: