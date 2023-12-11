Российский офицер на аэродроме "потыкал палочкой БПЛА и умер", написал известный украинский блогер.

В результате атаки БПЛА на международный аэропорт Курск - Восточный (находится в Курской области РФ возле деревни Халино) ликвидирован российский подполковник Александр Галь.

Вояка был заместителем командира 14 истребительного авиационного полка по военно-политической работе, поделился в своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, который известен под позывным "Штирлиц".

"…24 сентября 2023 года А.Н. (Александр Николаевич, - Ред.) Галь погиб при атаке БПЛА противника на аэродром Курск - Восточный", - такая информация появилась только в декабре в запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте".

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Известный донецкий блогер Necro Mancer в своем аккаунте в X (бывший Twitter) написал, что вражеский подполковник "на аэродроме в Халино потыкал палочкой БПЛА и умер".

Атака на курский аэродром - что сообщалось ранее

Вечером 24 сентября в российском Минобороны утверждали, что в небе над Курской областью был сбит дрон. По неофициальным данным, под удар попал аэродром, расположенный возле Халино. В сети также писали, что среди российских военных есть жертвы.

Кто такой Александр Галь - что о нем известно

Родился в поселке Солнцево Курской области 1 января 1975 года, в 1990 году поступил в Курский музыкальный колледж, а потом его призвали в армию. Был механиком советского истребителя МиГ-23. B 1995 году еще был рядовым и вступил в Армавирское высшее военное краснознаменное училище летчиков. Завершил обучение в училище в 2000 году с отличием.

После учебы участвовал в операции в Сирии. Воевал против украинцев с первого дня начала полномасштабного вторжения РФ, совершил свыше 60 боевых вылетов.

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