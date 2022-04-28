Взрывы зафиксировали пограничники неподалеку от одного из населенных пунктов Семеновской ОТГ.

Оккупанты второй раз за сегодня, 28 апреля, обстреляли Черниговскую область.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Взрывы около десятка минометных мин зафиксировали пограничники Черниговского отряда неподалеку от одного из населенных пунктов Семеновской ОТГ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мины были выпущены со стороны российского села Ломаковка.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 28 апреля, российские оккупанты обстреляли украинскую территорию возле пункта пропуска "Сеньковка" в Черниговской области. Пограничники Черниговского отряда зафиксировали 15 выстрелов из автоматического гранатомета. Украинские военнослужащие в результате обстрела не пострадали.

Пограничники также напомнили, что с 28 февраля закрыты все пункты пропуска на границе с Россией, Беларусью и на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы.

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