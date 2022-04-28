В частности, было задокументировано 15 выстрелов из автоматического гранатомета.

Российские оккупанты снова обстреляли украинскую территорию возле пункта пропуска "Сеньковка" в Черниговской области.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

"Пограничники Черниговского отряда зафиксировали 15 выстрелов из автоматического гранатомета в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие в результате обстрела не пострадали.

Пограничники напомнили, что с 28 февраля закрыты все пункты пропуска на границе с Россией, Беларусью и на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы.

Как сообщал УНИАН, ранее российские оккупанты четыре раза устроили обстрел Черниговщины после того, как украинские военные вытеснили их с территории области.

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