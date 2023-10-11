Украинские защитники улучшили тактическое положение западнее Работино Запорожской области.

Прошедшие сутки на фронте оказались очень горячими - -произошло 108 боевых столкновений, российские оккупанты пытались давить на многих направлениях.

Как говорится в утренней сводке Генштаба, на Купянском направлении украинские воины отбили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки и Дубравы Луганской области.

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На Бахмутском направлении наши защитники отбили атаки врага в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время, силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клещиевки и восточнее Андреевки.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Наши защитники отбили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки силы обороны успешно отразили более 10 атак врага в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия возле Золотой Нивы и Володиного Донецкой области. На Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области.

В то же время силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, улучшили тактическое положение в районе западнее Работиного Запорожской области. На Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

Ситуация на фронте

По данным аналитиков, российские войска начали локальные наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области и юго-западнее Орехова на Западе Запорожской области, которые, вероятно, имеют целью отвести украинские силы от района Работино.

В то же время отмечаося, что активность боевых действий на Таврическом направлении в последнее время несколько снизилась. В ВСУ связывают это с погодой и частичной перегруппировкой врага.

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