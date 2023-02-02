Под завалами могут оставаться люди / фото Нацполиция

В ночь на 2 февраля российские захватнические войска ударили по Краматорску Донецкой области ракетой "Искандер-К".

Об этом сообщают в полиции Донецкой области. По последним данным, в результате удара повреждены по меньшей мере 8 многоквартирных домов, один из них полностью разрушен. По предварительным данным, погибли трое мирных людей, еще 20 получили ранения.

"Вражеская атака произошла в 21:45. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция. Полиция документирует последствия военного преступления России. На месте работают 11 следственно-оперативных групп, взрывотехники, кинологи, медики, патрульные полицейские и другие подразделения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что под завалами еще могут оставаться люди. Жителей поврежденных домов эвакуируют в убежище.

Фото Удар по Краматорску 02 февраля 2023
Фото Удар по Краматорску 02 февраля 2023
Фото Удар по Краматорску 02 февраля 2023
Фото Удар по Краматорску 02 февраля 2023
Фото Удар по Краматорску 02 февраля 2023
Фото Удар по Краматорску 02 февраля 2023
Фото Удар по Краматорску 02 февраля 2023

Удар по Краматорску

Как сообщал УНИАН, российские захватчики этой ночью попали ракетой по жилому дому в Краматорске.

Сначала глава Донецкой ОВА сообщил о по меньшей мере двух погибших и семерых раненых, позже стало известно, что число пострадавших возросло.

Сейчас идет разбор завалов, ведь под ними могут находиться люди. На месте работают спасатели, правоохранители и медики.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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