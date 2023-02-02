На месте удара работает более 100 полицейских.

В ночь на 2 февраля российские захватнические войска ударили по Краматорску Донецкой области ракетой "Искандер-К".

Об этом сообщают в полиции Донецкой области. По последним данным, в результате удара повреждены по меньшей мере 8 многоквартирных домов, один из них полностью разрушен. По предварительным данным, погибли трое мирных людей, еще 20 получили ранения.

"Вражеская атака произошла в 21:45. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция. Полиция документирует последствия военного преступления России. На месте работают 11 следственно-оперативных групп, взрывотехники, кинологи, медики, патрульные полицейские и другие подразделения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что под завалами еще могут оставаться люди. Жителей поврежденных домов эвакуируют в убежище.

Удар по Краматорску

Как сообщал УНИАН, российские захватчики этой ночью попали ракетой по жилому дому в Краматорске.

Сначала глава Донецкой ОВА сообщил о по меньшей мере двух погибших и семерых раненых, позже стало известно, что число пострадавших возросло.

Сейчас идет разбор завалов, ведь под ними могут находиться люди. На месте работают спасатели, правоохранители и медики.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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