Депутат перешел на сторону оккупационных властей Российской Федерации и занял должность так называемого "заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области".

Депутата Херсонского облсовета заочно будут судить за государственную измену и коллаборацию с оккупантами.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, завершено специальное досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении депутата Херсонского областного совета, который в условиях военного времени перешел на сторону оккупационной власти Российской Федерации и занял должность так называемого "заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области".

Кроме того, указанному лицу предъявлено обвинение в создании незаконных правоохранительных органов под контролем представителей оккупационной власти.

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Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 111(госизмена), ч. ч. 5, 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Ранее указанному лицу сообщалось о подозрении по факту совершения государственной измены в период военного положения и занятия должности главы так называемой "Херсонской таможни", созданной оккупантами в г. Херсон.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области: главные военные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке. После молниеносного освобождения большей части оккупированных районов Харьковщины, защитники освободили Лиман Донецкой области и вышли на Торское.

В то же время в Генштабе сообщили об освобождении Архангельского и Миролюбовки Херсонской области. Ситуация на этом участке фронта, по словам пресс-секретаря ОК "Юг", "набирает обороты" - ВСУ закрепляются на освобожденных территориях.

Сейчас оккупанты усиливают оборону в Кременной.

Между тем российские войска за минувшие сутки нанесли 11 ракетных и 10 авиационных ударов по территории Украины.

С начала полномасштабного вторжения украинские силы ликвидировали уже 60 430 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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