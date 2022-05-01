Депутат подтвердил, что Украина сейчас находится на "рубеже" наступления россиян на востоке.

Депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский считает, что ближайшие дни будут решающими в наступательной операции русских войск на востоке Украины.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

"Мы находимся на переломном моменте, на рубеже в этой стратегической наступательной операции, которая из стратегической превратилась в такую полутактическую. Потому что никакого стратегического успеха враг не имеет - есть тактические продвижения на несколько километров в направлении наших позиций, но это не дает ему никаких преимуществ. Поэтому, я думаю, ближайшие дни действительно будут решающими. С одной стороны, Путину ко Дню победы надо продемонстрировать хоть какие-то успехи, хоть какие-то достижения на востоке и на юге", - высказался депутат.

На юге россияне пытаются выйти на административную границу Херсонской области, строить наступление на Николаев, на Кривой Рог, а на восточном пытается окружить группировку "Восток".

Война в Украине: обновленные данные

1 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты вели наступление на Слобожанском и Лиманском направлениях, а на Кураховском пытались прорвать оборону наших воинов.

Для того, чтобы нарастить темпы наступления в Украине, командование вооруженных сил России продолжает усиливать ударный потенциал своей армии. В РФ в районы, граничащие с нашей страной, перебрасывают военную технику и вооружение.

Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 300 оккупантов. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. Общее количество уничтоженных оккупантов с 24 февраля - около 23,5 тысяч.

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