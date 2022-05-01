В результате боя защитники уничтожили один российский танк, огневые средства и живую силу противника.

Российские войска пытались штурмовать позиций украинских военных на Донецком направлении. Однако воины батальона "Сармат" отбили наступление врага.

Как сообщили в Генштабе ВСУ Facebook, накануне атаки оккупанты устроили ночной обстрел позиций ВСУ из минометов, танков, артиллерии и гранатометов.

После этого утром, 1 мая, на горизонте появилась бронетехника и пехота оккупантов.

Украинские воины решительно встретили захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелкового оружия. В результате боя защитники уничтожили один российский танк, огневые средства и живую силу противника.

Напомним, как писал УНИАН, по данным Генштаба оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм-Барвенково и Изюм – Славянск. Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК "Бук-М2" и ЗРК "Тор-М".

На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника ведет активные действия вдоль всего участка линии соприкосновения. Враг пытается осуществлять авиационные удары и огневое артиллерийское поражение позиций наших войск.

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