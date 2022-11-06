Абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения о якобы готовящемся ВСУ обстреле, и призвали покинуть правобережную часть города.

Людей с Херсонщины вывозят во временно оккупированный Крым с последующим переселением на территорию России.

Как говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 6 ноября, российские оккупационные войска продолжают насильственную эвакуацию населения с временно занятых территорий Херсонской области.

При этом отмечается, что так называемой "эвакуации" подлежит население правого берега реки Днепр, а также 15-километровой зоны левобережья.

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"По имеющейся информации, из населенного пункта Заводовка, местных жителей вывозят на временно оккупированную территорию АР Крым, с последующим переселением на территорию Российской Федерации", - сообщает Генштаб.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, вчера абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке Вооруженными Силами Украины массированного обстрела и с призывом как можно быстрее покинуть правобережную часть города.

В Генштабе отмечают, что в то же время, в некоторых населенных пунктах оккупанты уничтожают башни украинских мобильных операторов.

Война в Украине: преступления РФ

Россия продолжает совершать преступления на временно оккупированной территории Украины. Так, накануне сообщалось, что из одного из сел оккупированной Херсонщины захватчики вывезли в Россию 34 ребенка и не возвращают их родителям.

Ранее Министерство иностранных дел Украины осудило принудительную депортацию людей на оккупированных территориях и напомнило, что Россия в очередной раз нарушает нормы международного права.

Кроме того, россияне грабят промышленные, инфраструктурные, культурно-образовательные и медицинские учреждения. Оккупанты также воруют имущество из домов и квартир украинцев.

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