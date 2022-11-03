Людей депортируют во временно оккупированный Крым или на территорию РФ.

В четверг, 3 ноября, "администрация" Херсонщины начала принудительную "эвакуацию" жителей левобережной части области. Министерство иностранных дел Украины осудило принудительную депортацию людей на оккупированных территориях и напомнило, что Россия в очередной раз нарушает нормы международного права.

В первую очередь оккупанты депортируют жителей Скадовского и Каховского районов Херсонской области. Людей "эвакуируют" во временно оккупированный Крым или на территорию РФ, сообщает пресс-служба МИД. Отмечается, что также проводят принудительное перемещение жителей Запорожской, Луганской, Донецкой областей и Крыма.

"На фоне депортаций также циркулируют тревожные сообщения о минировании российскими войсками Каховской ГЭС, подрыв которой может повлечь масштабную техногенно-гуманитарную катастрофу", – подчеркнули в МИД.

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Кроме того, россияне грабят промышленные, инфраструктурные, культурно-образовательные и медицинские учреждения. Оккупанты также крадут имущество из домов и квартир украинцев.

В МИД отметили, что российские оккупанты, совершающие преступления против населения Украины, будут наказаны.

"Напоминаем, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока исковой давности. Все лица в РФ, которые сейчас совершают преступления против украинского народа, будут наказаны", – говорится в сообщении.

В МИД призвали международное сообщество осудить РФ за принудительное перемещение жителей юга Украины и ввести против страны-агрессора новые санкции. В то же время в ведомстве призывают мир усилить военную помощь Украине для освобождения временно оккупированных территорий.

Депортация украинцев с оккупированных территорий

Российская оккупационная "администрация" заявила о планах начать так называемую "принудительную эвакуацию" жителей Каховского района Херсонщины. Известно, что россияне начнут вывозить людей с 6 ноября. Депортацию украинцев планируют завершить в течение трех дней.

Кроме того, российские оккупанты депортируют украинских детей. Уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, что известно по меньшей мере о 8 709 таких случаях.

Позже стало известно, что детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова усыновила мальчика, которого оккупанты незаконно вывезли из Мариуполя. Отмечается, что 350 сирот из Донецкой и Луганской областей уже незаконно усыновлены и расселены в 16 регионах России.

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