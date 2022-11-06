Детей вывезли в российский город Анапа.

Из одного из сел оккупированной Херсонщины захватчики вывезли в Россию 34 ребенка и не возвращают их родителям.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Русские захватчики продолжают принудительную депортацию наших детей с Херсонщины. Из села Преображенка Мирненской тергромады оккупанты похитили 34 ребенка. Их вывезли в российский город Анапа", - рассказал он со ссылкой на начальницу Мирненской поселковой военной администрации Валентину Головату.

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Янушевич отметил, что родителям обещали вернуть детей до конца этой недели, но затем снова продлили время их пребывания в Анапе еще на неделю.

Россия ворует детей из Украины: что известно о военном преступлении страны - агрессора

Еще в апреле стало известно, что РФ ворует детей из Украины. Тогда оккупанты передали 27 сирот в семьи россиян в Подмосковье.

Также сообщалось о том, что такие преступления происходят и на Луганщине. В Лисичанске рашисты придумали, как похитить детей и цинично обмануть их родителей. Оккупанты вывозят маленьких украинцев под предлогом "обучения в закрытых школах" и даже якобы "оздоровления".

21 октября председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что с Херсонского областного дома ребенка российские оккупанты похитили 46 детей, назвав это "эвакуацией".

23 октября руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что российские оккупанты вывезли в Крым 12 детей с инвалидностью из Алешковского детского дома-интерната на Херсонщине.

Он отметил, что это является похищением украинских детей на временно оккупированных территориях.

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