Из одного из сел оккупированной Херсонщины захватчики вывезли в Россию 34 ребенка и не возвращают их родителям.
Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
"Русские захватчики продолжают принудительную депортацию наших детей с Херсонщины. Из села Преображенка Мирненской тергромады оккупанты похитили 34 ребенка. Их вывезли в российский город Анапа", - рассказал он со ссылкой на начальницу Мирненской поселковой военной администрации Валентину Головату.
Янушевич отметил, что родителям обещали вернуть детей до конца этой недели, но затем снова продлили время их пребывания в Анапе еще на неделю.
Россия ворует детей из Украины: что известно о военном преступлении страны - агрессора
Еще в апреле стало известно, что РФ ворует детей из Украины. Тогда оккупанты передали 27 сирот в семьи россиян в Подмосковье.
Также сообщалось о том, что такие преступления происходят и на Луганщине. В Лисичанске рашисты придумали, как похитить детей и цинично обмануть их родителей. Оккупанты вывозят маленьких украинцев под предлогом "обучения в закрытых школах" и даже якобы "оздоровления".
21 октября председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что с Херсонского областного дома ребенка российские оккупанты похитили 46 детей, назвав это "эвакуацией".
23 октября руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что российские оккупанты вывезли в Крым 12 детей с инвалидностью из Алешковского детского дома-интерната на Херсонщине.
Он отметил, что это является похищением украинских детей на временно оккупированных территориях.