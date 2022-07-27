Мирным людям не стоит показываться на глаза оккупантам, отметил эксперт.

Во время возможной битвы с российскими оккупантами для деоккупации Херсона Вооруженные силы Украины будут стараться не нанести ущерб гражданским и жилищной инфраструктуре.

До деоккупации Херсона жителям города нужно найти безопасные места и запастись едой и водой - запасов должно хватать примерно на две недели, рассказал бывший советник руководителя Донецкой областной государственной администрации, полковник запаса Роман Свитан в интервью Наталье Мосейчук, сообщает tsn.ua.

"Поскольку мы имеем высокоточное оружие..., будем стараться не наносить ущерб жилой инфраструктуре и мирным жителям. Но следует понимать, что все-таки фронт, что город будет попадать в зону деоккупации, поэтому жителям Херсона нужно запастись водой, едой, найти места, чтобы в течение примерно двух недель как-то себя обеспечить", - сказал собеседник.

Эксперт добавил, что после того, как войска Украины подойдут к Херсону, жителям лучше ни в коем случае не контактировать с противником, поскольку они могут использовать гражданских в качестве живого щита, например, под предлогом раздачи пищи. Полковник посоветовал никому не показываться на глаза.

Свитан также предупредил, что захватчики могут заминировать очень много мест.

"...Даже убегая через Днепр, они могут оставить после себя очень много беды. Поэтому пока не зайдут украинские войска, пока не разминируют и не снимут те подарки, которые после себя оставит российская армия, лучше не выходить из безопасных мест", - подчеркнул он.

Напомним, рано утром 24 февраля текущего года российская армия осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Противникам, в частности, удалось взять под контроль Херсон.

Вооруженные силы давали достойный отпор захватчикам - на нашей земле уже ликвидировали более 40 тысяч врагов.

26 июля мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты готовятся к возможному контрнаступлению украинских военных - перебросили в сторону Херсона десятки единиц военной техники.

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