Украинские военные ликвидировали уже более 40 тысяч оккупантов.

Украинские военные с начала полномасштабной войны ликвидировали более 40 тысяч оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 27 июля ориентировочно составляли:

личного состава - около 40 тыс. 070 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 тыс. 738 (+1), боевых бронированных машин ‒ 3 тыс. 971 (+12), артиллерийских систем – 883 (+3), РСЗО - 258 (+0),

средств ПВО - 117 (+0), самолетов – 222 (+0), вертолетов – 190 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня - 726 (+4) крылатых ракет - 174 (+0), кораблей/катеров - 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2 тыс. 847 (+12), специальной техники - 75 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении. Данные уточняются.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что количество украинских и российских танков, участвующих в боевых действиях, почти сравнялось.

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