Противники перебрасывали десятки единиц военной техники в сторону захваченного Херсона, отметил глава Мелитополя.

В понедельник, 25 июля, через захваченный Мелитополь прошли десятки единиц военной техники российских оккупантов, в частности, танки и машины десанта.

Противники перебрасывали военную технику в сторону захваченного Херсона, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, противники готовятся к возможному контрнаступлению украинских военных.

"...Это переброска их техники с линии фронта. Вчера через город Мелитополь прошло три колонны. Первая прошла из Токмака, Новопилиповка через Вознесенку - это было 20 танков. Вторая колонна вчера прошла через центральный проспект города Мелитополя - гусеничная техника. Это прошло почти 20 единиц машин десанта", - заявил мэр.

Чиновник добавил, что третья колонна вражеской техники также проходила через Новый Мелитополь, и она состояла из более 30 единиц бронетехники.

"...Они перебрасывают ее в сторону Херсона, очевидно, там наши Вооруженные силы готовятся к контрнаступлению, и рашисты будут пытаться как-то защищаться", - отметил Федоров.

Напомним, российские войска вторглись на территорию Украины без объявления войны рано утром 24 февраля. Противнику удалось, в частности, захватить Херсон.

Украинские воины давали достойный отпор врагам. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 26 июля в нашей стране ликвидировали 39 870 защитников.

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