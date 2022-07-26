В понедельник, 25 июля, через захваченный Мелитополь прошли десятки единиц военной техники российских оккупантов, в частности, танки и машины десанта.
Противники перебрасывали военную технику в сторону захваченного Херсона, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.
По его словам, противники готовятся к возможному контрнаступлению украинских военных.
"...Это переброска их техники с линии фронта. Вчера через город Мелитополь прошло три колонны. Первая прошла из Токмака, Новопилиповка через Вознесенку - это было 20 танков. Вторая колонна вчера прошла через центральный проспект города Мелитополя - гусеничная техника. Это прошло почти 20 единиц машин десанта", - заявил мэр.
Чиновник добавил, что третья колонна вражеской техники также проходила через Новый Мелитополь, и она состояла из более 30 единиц бронетехники.
"...Они перебрасывают ее в сторону Херсона, очевидно, там наши Вооруженные силы готовятся к контрнаступлению, и рашисты будут пытаться как-то защищаться", - отметил Федоров.
Напомним, российские войска вторглись на территорию Украины без объявления войны рано утром 24 февраля. Противнику удалось, в частности, захватить Херсон.
Украинские воины давали достойный отпор врагам. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 26 июля в нашей стране ликвидировали 39 870 защитников.
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