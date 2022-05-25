Омбудсмен провела встречу с женами "Азовцев", которые обеспокоены отсутствием информации о бойцах.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Международный комитет Красного Креста с просьбой проверить соблюдение прав военнослужащих полка "Азов", которые содержатся на временно оккупированной территории Донецкой области, в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными.

Об этом сообщается в Telegram Денисовой.

По словам омбудсмена, она встретилась с родными украинских военных, которые держали оборону в заблокированном российскими оккупантами комбинате "Азовсталь" в Мариуполе: женой командира полка Нацгвардии Украины "Азов" Дениса Прокопенко – Екатериной и женой военнослужащего Арсения Федосюка - Юлией.

"Екатерина Прокопенко рассказала, что накануне имела короткий телефонный разговор с мужем, который сообщил об "удовлетворительных условиях содержания". Женщины обеспокоены, что не имеют ни одного подтверждения этому, а также предоставляется ли им (бойцам "Азова" - УНИАН) жизненно необходимая медицинская помощь", - подчеркнула Денисова.

Она отметила, что согласно мандату, МККК имеет право посещения украинских военнослужащих и проверки условий их содержания.

Ситуация с бойцами "Азова":

Более двух месяцев бойцы Азова держали оборону Мариуполя, превратив предприятие "Азовсталь" в крепость.

16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками из "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении временно оккупированного Новоазовска.

Впоследствии командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что "ради сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.

20 мая британская разведка сообщила, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе, вероятно, вышли уже около 1 700 украинских военных. Количество тех, кто остается внутри, неизвестно.

Для возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена.

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