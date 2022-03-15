Журналист провел аналогию между современной Россией и нацистской Германией.

Украинский журналист и блогер Дмитрий Гордон заявил, что современная Россия превратилась в нацистскую Германию. Он считает, что решающую роль сыграла российская пропаганда и диктатор Владимир Путин.

Об этом Гордон рассказал в эфире Навальный Live.

"Когда-то я долго не мог понять, как в конце 1930-х годов удалось зомбировать великую немецкую нацию, нацию Гете, Шиллера, Бетховена... как можно было зомбировать миллионы людей. Путин - это Гитлер современности", - заявил Гордон.

Журналист отметил, что миллионы россиян искренне верят в ложь о "нацистов в Украине", поскольку эти глупости годами повторяют российские пропагандисты, в частности, Соловьев, Симоньян, Скабеева, Киселев и другие.

Гордон заметил, что, вероятно, пустые полки, заблокированные карточки, ограничения на въезд в цивилизованные страны смогут повлиять на россиян.

"Может, еще не будет слишком поздно", - отметил Гордон.

Ранее украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон на фоне агрессии Российской Федерации в адрес Украины спросил у своих поклонников, наложили ли санкции на кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.

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