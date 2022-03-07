Переговоры начнутся в 15:00.

Делегации Украины и страны-агрессора уже в пути на третий раунд переговоров.

Об этом сообщают российская "Медуза" и "УП".

По информации российского СМИ, делегация страны-оккупанта уже вылетела в Беларусь.

В то же время член украинской делегации Давид Арахамия подтвердил "УП", что он с коллегами также в пути.

Переговоры должны начаться в понедельник в 15:00.

Напомним, что член украинской делегации Давид Арахамия анонсировал третий раунд переговоров. Он состоится 7 марта.

4 марта, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров между Украиной и РФ может состояться 5 или 6 марта.

В то же время президент России Владимир Путин во время телефонного разговора 4 марта сообщил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится на этих выходных.

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