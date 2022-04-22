Президент четко понимает все риски по деблокаде Мариуполя.

Президент хочет сохранить как можно большее количество людей в Мариуполе, поэтому Украина использует все возможные пути для деблокады.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона.

На вопрос относительно путей деблокады Мариуполя - военного или переговорного, он ответил, что президент четко понимает все риски.

"Президент глубоко в теме, понимает все риски, которые есть в любом плане освобождения Мариуполя, с точки зрения освобождения людей, которые сейчас там находятся. Безусловно, мы используем все возможные пути для решения", - отметил Подоляк.

Он обратил внимание, что ведутся переговоры, и как уже было предложено, что представители украинской переговорной группы может туда выехать. При этом желательно, чтобы туда приехал кто-то из российской переговорной группы.

"Первое, мы бы провели там определенный раунд переговоров и забрали своих людей. Второе - это могут быть другие гуманитарные коридоры. Третье - это может быть страна-посредник. Например, Турция уже предлагала забрать морским путем людей. Четвертое - это, безусловно, может быть военная деблокада через некоторое время, если ВСУ наработает план, который будет реалистичен", - перечислил Подоляк возможные пути для решения.

"Для нас принципиально забрать всех людей, которые сегодня находятся в Мариуполе в нечеловеческих условиях. Они все герои. Каждый час, каждую минуту мы занимаемся тем, что пытаемся найти какое-то решение для освобождения наших военных и мирных жителей. Президент занимается этим лично", - подчеркнул советник руководителя Офиса президента Украины Подоляк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 апреля, президент Европейского совета Шарль Мишель призвал президента России Владимира Путина немедленно открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя и других украинских городов.

Об этом Мишель сообщил по результатам телефонного разговора с Путиным.