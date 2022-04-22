В городском совете отмечают, что таких захоронений будут находить все больше.

Еще одна братская могила обнаружена на окраине Мариуполя в поселке Виноградное - там могут быть спрятаны более 1000 горожан.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

"На спутниковых снимках Planet от 20 апреля размер массового захоронения составляет 45 на 25 метров. Здесь может быть захоронено не менее 1000 убитых рашистами мариупольцев", - сообщают в городском совете.

В совете отмечают, что таких захоронений еще будут находить все больше.

"Их территория будет расширяться. Потому что счет убитых идет на десятки тысяч. Это крупнейший геноцид в Европе со времен Холокоста. Еще не менее 15 тысяч мариупольцев пожилого возраста и с хроническими заболеваниями могут умереть. Ведь в заблокированном городе катастрофическая нехватка питьевой воды, продовольствия и лекарств. Оккупантам безразлично на мариупольцев. Поэтому мы молим мир о спасении наших людей. Город надо в конце концов эвакуировать. Немедленно", - подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, в еще одной братской могиле вблизи Мариуполя в поселке Мангуш российские оккупанты могли захоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев.

По осторожным оценкам, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тысячи человек.

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