Мишель подчеркнул, что во время разговора "твердо подтвердил позицию ЕС по поддержке Украины и ее суверенитета, а также осуждение агрессии РФ и введение санкций за это.

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал президента России Владимира Путина немедленно открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя и других украинских городов.

Об этом Мишель сообщил по результатам телефонного разговора с Путиным.

"Настойчиво призывал к немедленному гуманитарному доступу и безопасному проходу из Мариуполя и других окруженных городов, тем более по случаю Пасхи", - отметил он.

Глава Евросовета также отметил, что во время разговора "твердо подтвердил позицию ЕС по поддержке Украины и ее суверенитета, а также осуждение агрессии РФ и введение санкций за это.

"Наше единство, принципы и ценности незыблемы", - подчеркнул Мишель.

Напомним, 20 апреля президент Европейского совета Шарль Мишель посетил Украину.

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