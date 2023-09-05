Секретарь СНБО отдельно раскритиковал призывы садиться с диктатором за стол переговоров.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов раскритиковал западных политиков за их нерешительность в противостоянии кремлевскому диктатору Владимиру Путину, заявив, что у них "пашотовые яйца".

На Киевском форуме безопасности 5 сентября он высказал мнение, что западные демократии способствовали широкомасштабному вторжению РФ в Украину в 2022 году.

"Вы, таким образом, своими "пашотовыми яйцами" приведете к тому, что автократические режимы захватят власть во всем мире. Эта мерзость (Путин - УНИАН) находится у власти, благодаря Западу, уже 23 год. Когда он делал все, что не вписывалось в демократические рамки, ему давали возможность богатеть. И сейчас эта вещь обращается против нашего свободного народа", - сказал Данилов.

При этом секретарь СНБО также раскритиковал призывы отдельных западных политиков садиться с Путиным за стол переговоров:

"Наш народ будет бороться за нашу независимость столько, сколько потребуется. Если кто-то считает, что мы будем сдаваться, что мы будем как-то идти на уступки ради того, чтобы человек, который сегодня уже убил 500 наших детей, мог сесть с нами за стол переговоров, то у меня просто вопрос: "Как вы вообще с ним можете разговаривать?".

Данилов раскритиковал НАТО за молчание

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов нелестно высказался в адрес НАТО из-за отсутствия должной реакции на залет и взрывы российских дронов на территории Румынии:

"На румынскую сторону случайно или не случайно залетели иранско-российские Shahed и взорвались, то НАТО спокойно за этим наблюдает и говорит: "Не было такого". Вы таким образом можете доиграться до того, что оно у вас будет кипеть, а вы будете говорить, что оно холодное".

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