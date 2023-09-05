В Альянсе делают вид, что "ничего не видели", отметил секретарь СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов нелестно высказался в адрес НАТО из-за отсутствия должной реакции на залет и взрывы российских дронов на территории Румынии.

"Простой случай, который произошел в Румынии, где сейчас одевают черные очки и делают вид, что они "ничего не видели". На румынскую сторону случайно или не случайно залетели иранско-российские Shahed и взорвались, то НАТО спокойно за этим наблюдает и говорит: "Не было такого". Вы таким образом можете доиграться до того, что оно у вас будет кипеть, а вы будете говорить, что оно холодное", - заявил он.

По его мнению, это очень опасные примеры.

"Могу привести пример, когда в 2014 году, для всего мира это не было тайной, что именно российская ракета сбила гражданский самолет M17, когда погибло 298 людей, большинство из которых - граждане стран НАТО. Защитило ли НАТО своих граждан? Нет", - добавил Данилов.

Дроны РФ в Румынии - что сообщалось

Напомним, на днях Россия атаковала Одесскую область ударными дронами иранского происхождения Shahed. При этом БПЛА упали на территории Румынии, всего зафиксировали две детонации.

Позже в Минобороны Румынии сказали, что "категорически отрицают" данную информацию, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть фотодоказательства.

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