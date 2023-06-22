ЧВК "Вагнер" набирает бывших сотрудников силовых структур для формирования "военной полиции" на оккупированных территориях Украины.
Журналисты издания "Вёрстка" позвонили вербовщику, и тот подтвердил факт формирования "военной полиции" из состава наёмников ЧВК.
"Вы должны будете следить, чтобы все соблюдали правила компании. Смотреть, чтобы не было воров и мародёров, не было избиений, пьянства и так далее. Также [в обязанности] входит оперативная задача выявлять ДРГ и работа, естественно, с ДРГ: допросы, оперативное следствие... [вся] оперативная работа какая есть", - сказал вербовщик Денис.
Новому подразделению придётся следить за тем, чтобы правила "ЧВК" не нарушали добровольческие отряды и солдаты Минобороны. "Работаете смело, никаких вопросов не будет совершенно, вы чего в самом деле, шутите? Минобороновца поймать - это не грешное дело. Твари там расплодились, бухают как свиньи. У нас есть полностью все полномочия", - отмели он.
Выбрать, на каких именно оккупированных территориях, нельзя. "Вы же не в пионерском лагере, куда отправят - там и будем работать", - сказал Денис.
ЧВК "Вагнер" - последние новости
Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что зимой этого года и осенью-зимой прошлого в составе его группировки воевало большое количество людей из мест лишения свободы, и утверждает, что они "искупили свою вину".
Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин намекнул, что диктатору Владимиру Путину врут о реальной ситуации на фронте.