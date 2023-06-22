Наемники не смогут выбирать, на каких оккупированных Россией украинских территориях им придется работать.

ЧВК "Вагнер" набирает бывших сотрудников силовых структур для формирования "военной полиции" на оккупированных территориях Украины.

Журналисты издания "Вёрстка" позвонили вербовщику, и тот подтвердил факт формирования "военной полиции" из состава наёмников ЧВК.

"Вы должны будете следить, чтобы все соблюдали правила компании. Смотреть, чтобы не было воров и мародёров, не было избиений, пьянства и так далее. Также [в обязанности] входит оперативная задача выявлять ДРГ и работа, естественно, с ДРГ: допросы, оперативное следствие... [вся] оперативная работа какая есть", - сказал вербовщик Денис.

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Новому подразделению придётся следить за тем, чтобы правила "ЧВК" не нарушали добровольческие отряды и солдаты Минобороны. "Работаете смело, никаких вопросов не будет совершенно, вы чего в самом деле, шутите? Минобороновца поймать - это не грешное дело. Твари там расплодились, бухают как свиньи. У нас есть полностью все полномочия", - отмели он.

Выбрать, на каких именно оккупированных территориях, нельзя. "Вы же не в пионерском лагере, куда отправят - там и будем работать", - сказал Денис.

ЧВК "Вагнер" - последние новости

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что зимой этого года и осенью-зимой прошлого в составе его группировки воевало большое количество людей из мест лишения свободы, и утверждает, что они "искупили свою вину".

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин намекнул, что диктатору Владимиру Путину врут о реальной ситуации на фронте.

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