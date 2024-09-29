После вражеской атаки к медикам обратились более 10 человек.

В воскресенье утром, 29 сентября, российские захватчики атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, есть разрушения в трех районах областного центра - Александровском, Коммунарском и Шевченковском.

Противники использовали более 10 УАБов, которые были направлены непосредственно по городу, рассказал руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров:

"...известно об одном разрушенном многоэтажном доме, а также по меньшей мере о 15 частных домах, которые разрушены".

Глава ОВА добавил, что есть также по меньшей мере 15 многоэтажек, в которых повылетали окна и двери. Чиновник также поделился информацией о пострадавших в результате вражеской атаки. По его сведениям, к медикам обратились 11 человек - девять женщин и двое мужчин. Восемь человек отказались от госпитализации, а трое - находятся в больнице.

Позже в ГСЧС Украины сообщили, что количество пострадавших в Запорожье возросло до 13 человек, и среди них есть 17-летний парень.

Федоров добавил, что из-за массированной атаки со стороны РФ на станциях Запорожья изменено движение поездов.

Важные новости Украины о войне - Запорожье сегодня в центре внимания

Российские оккупанты уже не раз били по Запорожью из различного вооружения, но в конце сентября впервые применили УАБы. 24 числа стало известно, что враги попали в объект критической инфраструктуры и жилую застройку, тогда погиб один человек.

Командир батальона 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "Риддик" предупредил, что враги на Запорожском направлении заменяют подразделения и, вероятно, готовятся к штурмам позиций наших воинов.

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