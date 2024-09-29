РФ стянула резервы под Запорожье, отметил эксперт.

Россияне уже несколько раз ударили КАБами по Запорожью, и "похоже на то, что они планируют боевые действия, возможно, операцию" по этому городу.

У противников, к сожалению, появились дополнительные возможности бить по украинской территории благодаря тому, что они модернизировали корректируемые авиабомбы и могут их запускать с дальности 100 километров, рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире Radio NV.

Офицер добавил, что и украинская, и зарубежная разведки под Запорожьем фиксируют концентрацию дополнительных ресурсов противника, резервов:

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"И это признаки того, что на этом направлении могут начаться более интенсивные боевые действия".

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Россияне в конце сентября впервые ударили по Запорожью КАБами, есть много разрушений и пострадавших. 29 сентября противники нанесли массированный удар по городу - запустили более 10 КАБов. В результате воздушной атаки есть разрушения в трех районах областного центра, 13 человек, в частности, 17-летний парень.

По словам командира батальона 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "Риддик", что на Запорожском направлении противники заменяют подразделения и, вероятно, готовятся к штурмам позиций украинских защитников.

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