Пророссийские местные жители радовались решению Путина.

В понедельник, 21 февраля, на улицы оккупированного Донецка вышла "кучка" людей, наивно радующихся признанию президентом РФ Владимиром Путиным независимости "ЛДНР".

Фото из оккупированного контролируемыми Россией террористами опубликовала фотослужба агентства Reuters.

В целом мероприятие весьма странное: на улицы города вышел с десяток людей-приспешников президента страны-государства с флагами РФ. Они радуются признанию "ЛДНР" Путиным, запускают в небо фейерверки и распивают алкоголь.

По информации телеграм-каналов, принять участие в таком "празднике" решила и ярая поклонница террористов и по совместительству певица Юлия Чичерина.

Как сообщалось, 21 февраля 2022 года около 22:00 президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". Об этом он заявил в ходе телеобращения. Также он попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими "республиками".

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