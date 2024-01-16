Предложения работы воинские части будут размещать и на Едином портале вакансий Государственной службы занятости.

Служба занятости будет оказывать помощь украинцам в трудоустройстве в Силы обороны. Как сообщила пресс-служба Минэкономики, соответствующий Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве подписали государственный центр занятости, Министерство обороны и сайт по поиску работы robota.ua.

"Отныне предложения работы воинские части будут размещать и на Едином портале вакансий Государственной службы занятости. С этого портала предложения могут получать безработные по всей Украине. Особый акцент делается на гражданских специальностях, которые обеспечат функционирование и поддержку в тылу", – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, также планируется проведение отбора и профессионального обучения кандидатов по заказу Сил обороны.

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"Это чрезвычайно важный шаг. Во-первых, он поможет усилить оборонную способность страны. Во-вторых, дает возможность кандидатам выбирать специальности и подразделение для дальнейшей службы", - подчеркнула министр.

Рекрутинг в ВСУ - подробности

Как писал УНИАН, в 2023 году начала работать первая рекрутинговая компания Lobby X - через нее подразделения украинской армии могли искать нужных им специалистов. Позже Министерство обороны Украины начало сотрудничать с известными сайтами для поиска работы, и там также начали размещать вакансии ВСУ.

Также сообщалось, что сотрудничество Министерства обороны Украины с рекрутинговыми компаниями позволяет украинцам самостоятельно выбирать, где служить.

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