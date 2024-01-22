Правоохранителям не хватает для этого человеческого ресурса - 35 тысяч полицейских сейчас воюют.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский прокомментировал возможность большего привлечения правоохранителей к раздаче повесток мобилизованным гражданам.

В интервью РБК-Украина он заявил, что сейчас полиция максимально способствует ТЦК в том, чтобы устанавливать местонахождение уклонистов. В частности, при наличии необходимых документов от ТЦК доставляют к ним таких лиц.

"Но вручение повесток, совместные наряды – это дополнительная нагрузка, и у нас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника ТЦК еще и полицейского. Мы стоим на блокпостах, ежедневно выполняем свои обязанности, в том числе и несвойственные полиции функции. Мы готовы помогать, но лично физически полицейские ходить раздавать повестки не будут. По крайней мере до того, пока законом не будет установлена такая норма и это не будет определено нашим функционалом", - подчеркнул Выговский.

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По его словам, сейчас в строю 98 тысяч полицейских, из которых около 20 тысяч - это женщины.

"Берем ежесуточные наряды по государству, это где-то 7 тысяч нарядов, в которых задействованы более 20 тысяч полицейских. С 24 февраля 2022 года мы работаем в усиленном варианте несения службы. 24/7 все полицейские в строю. Также у нас около 15 тысяч дознавателей и следователей, которые каждый день расследуют уголовные производства, в том числе и более сотни тысяч военных преступлений, около 20 тысяч оперативников ежедневно раскрывают тяжкие и особо тяжкие преступления. И кроме того, создана штурмовая бригада Нацполиции "Лють", которая непосредственно участвует в отпоре вооруженной агрессии РФ", - отметил глава ГУНП.

Всего в зоне боевых действий постоянно находятся около 35 тысяч полицейских. Это и те, кто в составе "Люті" и сводных отрядов воюют, а также те, кто каждый день заступают на блокпосты, выполняют стабилизационные мероприятия, эвакуируют граждан, разбирают завалы вместе со спасителями, а также разминируют десятки тысяч гектаров.

"В Донецкой, Херсонской областях также находятся полицейские. Они там находятся в сверхсложных условиях, под постоянными обстрелами – располагаются в подвалах, в укрытиях. При этом, работают все подразделения, в том числе, полиция выезжает и фиксирует повреждения и уничтожение домов – это также важно для того, чтобы люди потом могли получить компенсацию. Я считаю, что каждый должен заниматься своей работой, и у нас на сегодня недостаточно ресурсов", - подытожил Выговский.

Мобилизация в Украине

Недавно стало известно, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки оптимизируют работу и больше не будут лишний раз присылать повестки гражданам. В Украине после принятия соответствующего законопроекта запустят электронный кабинет военнообязанного для актуализации данных.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец осудил действия работников территориальных центров комплектования (ТЦК), которые посреди улицы требуют от украинцев документы или прибегают к физическому задержанию. Омбудсмен подчеркнул, что у работников ТЦК нет прав на такие действия по отношению к гражданским.

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