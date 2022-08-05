На сегодня удалось вернуть более 500 тел погибших защитников Украины.

Число пропавших без вести украинских военнослужащих значительно меньше, чем озвученные в июле 7 тысяч человек.

Об этом сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в эфире информационного телемарафона.

"Мы говорили о том, что более 7 тысяч человек считаются без вести пропавшими. Эта цифра не корректна. С тех пор мы нашли около 20-25%, они нашлись в плену. Поэтому эта цифра намного меньше", - сказал он.

Также Котенко добавил, что на сегодня удалось вернуть более 500 тел погибших защитников Украины.

"Мы делаем это каждую неделю. Работа ведется, и я думаю, что мы вернем всех наших защитников, которые погибли", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в офисе Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, проинформировали, что 7200 украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести. В эту цифру входят представители различных структур, в том числе нацгвардейцы, пограничники, спецслужащие.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Соледара и Бахмута. В течении 4 августа враг вел штурм на Бахмутском направлении, однако он был неудачным. На Авдеевском направлении бои продолжаются.

На Краматорском направлении шли стрелковые бои.

По мнению экспертов из Института изучения войны, Украина впервые перехватила стратегическую инициативу и заставляет Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий.

Оккупанты, похоже, покинули Славянск и Северск. Реагируя на контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области, противник начал перебрасывать технику в оккупированный Крым.

Не прекращаются обстрелы и ракетные удары россиян по украинским городам. Под огонь оккупантов снова попала Днепропетровская область, Одесса, Запорожье и Николаев, а также Харьков.

С начала полномасштабного вторжения России ВСУ ликвидировали уже 41 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: