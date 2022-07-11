Колл-центр омбудсмена получил информацию об ориентировочно 7 200 человек.

7200 украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести. В эту цифру входят представители различных структур, в том числе нацгвардейцы, пограничники, спецслужащие.

Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко в комментарии "Суспільному".

"Если мы говорим о военных, то понимаем, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ, и это разные институты. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ", - отметил омбудсмен.

По его словам, Вооруженные силы Украины называют цифру в две тысячи пропавших военных. В то же время колл-центр уполномоченного получил информацию об ориентировочно 7 200 человек.

"Например, полк "Азов" - это Нацгвардия, и там также есть без вести пропавшие. Они не вышли на связь с родными, когда они вышли из "Азовстали", - пояснил Котенко.

По его словам, большинство из пропавших военных - в плену. В качестве примера приводит военных 1-го батальона 36-й бригады.

"Мы знаем, что их вывезли в Россию. Во-первых, надо понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон - в плену", - говорит омбудсмен.

Котенко добавил, что с некоторыми бойцами, которые в плену, не установлена связь. Их считают пропавшими без вести. Однако омбудсмен верит, что рано или поздно наших воинов удастся обменять.

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