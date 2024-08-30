Чешская инициатива: в Праге впервые раскрыли страну-поставщика и цену боеприпасов для Украины

Кроме того, раскрыта ориентировочная цена за одну единицу артиллерийских боеприпасов.

Компания Czechoslovak Group, которая занимается поставками боеприпасов в Украину в рамках чешской инициативы, вынужденно раскрыла некоторые детали поставок. Впервые раскрыли одну из стран-поставщиков и цену одного снаряда калибра 155-мм.

До этого информация о странах в которых закупаются боеприпасы для Украины не разглашалась. Было известно, что к поставке согласовали страны, в которых РФ имеет довольно активные позиции. Теперь же чехи подтвердили, что закупают боеприпасы для Украины в Турции.

Первое официальное раскрытие было вынужденным и является следствием кризисной коммуникации на фоне попыток атаковать Czechoslovak Group в медиапространстве. Компания отметила, что между чешскими чиновниками и журналистами циркулируют документы с ценовым предложением одного из турецких производителей на 155-мм артиллерийских осколочно-фугасных снарядов - 2700 долларов за единицу.

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В то же время по чешской инициативе поставки осуществляются по цене в 3200 евро. Разница между ценниками - около 750 долларов разницы. Это стало поводом для возможных обвинений. На фоне публикаций в СМИ Czechoslovak Group заявили, что цена предложения всегда ориентировочная, а не законтрактованная.

Также существует существенная разница между ценой на складе производителя и ценой на складе у заказчика, ведь к ней следует добавить все транспортные расходы за перевозку взрывоопасного военного груза, страхование такой операции, а также налогов и пошлин.

Также к цене добавляют стоимость тары. Существуют также непубличные расходы, например, "замена некоторых компонентов боеприпасов на компоненты нового производства". Чешская компания признает, что в этой разнице между ценами есть ее справедливая и умеренная прибыль. Но подчеркивает, что является "не простым посредником или перепродавцом, а предоставляет достаточно сложную услугу со значительной дополнительной стоимостью, используя свои давние ноу-хау в области торговли военными материалами".

Чешская инициатива - последние новости

Как писал УНИАН, в конце июня ВСУ получили от Чехии 50 тысяч боеприпасов. Однако чешские власти не разглашают, в каких именно странах покупает боеприпасы для украинской армии.

"Чехия поставила себе цель получать боеприпасы в странах, которые даже могут быть странами так называемого множественного азимута. Они не хотят четко позиционировать себя как стоящие на той или иной стороне. С другой стороны, есть возможности предоставить боеприпасы в пользу Украины в этих странах", - отметила чешский министр обороны Яна Чернохова.

В свою очередь министр иностранных дел Чехии Ян Липавский 22 июля анонсировал отправку еще 100 тысяч снарядов для ВСУ. По его словам, поставки ожидаются в течение двух месяцев.

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