При таком сценарии МАГАТЭ отметит, что Украина нарушила правила безопасности, создает опасный прецедент и аварийную ситуацию.

Украинские военные вряд ли прибегнут к захвату Курской АЭС, ведь это будет иметь гораздо больший негативный эффект для нашего государства, чем для России. Об этом эксперты по энергетике рассказали изданию NV.

Людвиг Литвинский, доктор физико-математических наук и бывший работник Института ядерных исследований НАНУ, уверен, что захват станции не в интересах Украины.

"Тот, кто захватывает атомную станцию, несет полную ответственность за ядерную безопасность. И зачем нам тот чемодан без ручки?" - сказал он.

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Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, считает обсуждения обмена Курской АЭС на Запорожскую станцию спекуляцией. По его мнению, россияне не согласуют никакой обмен, а захват станции могут использовать для продвижения мощной информационной кампании против Украины.

Он уверен, что несмотря на определенные трудности для России, теоретический перехват контроля над Курской АЭС будет иметь гораздо худший эффект для Украины. При таком сценарии МАГАТЭ отметит, что Украина нарушила правила безопасности, создает опасный прецедент и аварийную ситуацию.

"Все это будет раскручено в СМИ, во многих странах, поэтому я не знаю, это нужно нам или нет. Потому что тогда мы можем быть приравнены к тем террористам, которые захватили Запорожскую атомную станцию, постоянно проводят там эксперименты, которые побуждают к аварии", - пояснил аналитик.

При таком сценарии РФ получит аргументы против предоставления Украине помощи - оружия или финансов, и будут настаивать на том, чтобы войска прекратили Курскую операцию.

"Россия получит соответствующие аргументы, и тогда сможет делать больше провокаций на Запорожской атомной станции. Скажет: видите, Украина захватила нашу станцию, теперь мы можем обстреливать подстанции на атомных станциях в Украине. То есть море негатива мы от этого получим", - добавил Омельченко.

Возможность захвата Курской АЭС - мнение экспертов

Украина рискует потерять часть союзников в случае захвата Курской атомной электростанции. Это может грозить даже остановкой поставок вооружения. О возможных последствиях рассказал сотрудник СБУ (2004-2015), военный эксперт Иван Ступак.

"Какая будет первая реакция от МАГАТЭ? Осуждение. Будет возмущение от ООН. Мы должны это понимать, это будет. Мы рискуем потерять часть своих союзников. Может быть остановка поставок вооружения, потому что Украина может быть названа "страной ядерным террористом", - сказал он.

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