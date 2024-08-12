Решение о вероятном захвате Курской АЭС является опасным, поскольку в случае чрезвычайной ситуации ответственность будет нести Украина.

Украина рискует потерять часть союзников в случае захвата Курской атомной электростанции. Это может грозить даже остановкой поставок вооружения. О возможных последствиях рассказал сотрудник СБУ (2004-2015), военный эксперт Иван Ступак в эфире КИЕВ24.

"Какая будет первая реакция от МАГАТЭ? Осуждение. Будет возмущение от ООН. Мы должны это понимать, это будет. Мы рискуем потерять часть своих союзников. Может быть остановка поставок вооружения, потому что Украина может быть названа "страной ядерным террористом", - сказал он.

Ступак убежден, что решение о вероятном захвате Курской АЭС является опасным, поскольку в случае чрезвычайной ситуации ответственность будет нести Украина.

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"Украинские военные берут на прицел российских операторов на АЭС и заставляют их работать, берут в заложники или отпускают по домам? И что тогда? Привозят собственный персонал, который ранее не работал на российском оборудовании, не знает, как оно работает? И что дальше? Это большой объект, это дышащий объект, это ядерное топливо, это частоты, это генерация, просто так его не остановить. И вся ответственность будет на Украине. Вдруг что случится, загорится, взорвется. За все будет нести ответственность Украина. Оно нам надо?" - прокомментировал эксперт.

Ситуация на Курской АЭС

Российские военные возводят оборонительные линии вокруг Курской атомной электростанции. В сети появились фото, на которых видно, что россияне роют оборонительные траншеи возле Курской АЭС. Украинские силы уже в пределах 50 км от объекта.

На спутниковых снимках видно несколько недавно построенных траншей неподалеку, причем ближайшая примерно в 8 км от станции.

Ранее Ступак отметил, что Украина не будет захватывать Курскую АЭС, потому что в этом нет смысла. Цель операции на территории РФ заключается в совсем другом. "О Курской АЭС... Откровенно скажу, я не воспринимаю эту версию, что Украина имеет целью ее захватить. Зачем нам эта история, мы же не ядерные террористы. Нас просто будут обвинять в том, что мы захватили ядерный объект, что мы создаем чрезвычайную ядерную опасность", - отмечает он.

По мнению Ступака, вероятной целью украинского наступления в Курской области является попытка растянуть российские войска, как это сделали россияне, ворвавшись в Волчанск в начале мая.

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