Если Запад ничего не будет делать, то Киев в конечном итоге проиграет, предупредил офицер.

Полномасштабная война в Украине против россиян завершится победой украинцев, если западные государства решат предоставить Киеву все, что необходимо для одержания победы.

Если Запад бросит украинское государство, оно "будет доблестно сражаться, но погибнут еще десятки тысяч украинцев, и в конце концов Россия подчинит себе всю Украину, которая снова станет российским вассалом", спрогнозировал бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силам НАТО в Европе, екс-командующий Европейским командованием вооруженных сил США генерал Филип Бридлав в интервью Newsweek.

По его словам, если западные государства ничего не будут делать, то Киев в конечном итоге проиграет, потому что у РФ, в частности, больше людей. "Если Запад решит дать Украине то, что ей нужно для победы, Украина выиграет эту войну… Эта война закончится именно так, как хотят... западные политики", - полагает офицер.

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Когда в Украине закончится война - что уже сообщалось

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что никто не знает ответ на вопрос, когда завершится полномасштабное противостояние между украинцами и россиянами.

12 января премьер Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак во время неанонсированного визита в Киев сделал важное заявление насчет войны в нашей стране. По его словам, российский диктатор Владимир Путин ошибается, если думает, что сможет продержаться в войне дольше, чем украинское государство.

Ранее ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, который командовал ротой батальона "Айдар", сказал, что на конец прошлого года в нашу страну доехали только 30-40% вооружения, обещанного западными партнерами.

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