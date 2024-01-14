Для достижения мира Украине нужна авиация, дроны, ракетное вооружение и артиллерия, говорит Селезнев.

Война, которую Россия развязала против Украины, приобретает очертания войны четвертого поколения. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Как он отметил в эфире телеканала FREEДОМ, такая война характеризуется тем, что на поле боя прежде всего работают беспилотные системы, разведка, используются средства высокоточного поражения. И когда эти факторы объединены в одну сеть, это является основой для получения преимущества на передовой.

"Нет такого оружия, которое способно принести мир на территорию Украины. А вот комплексное использование различных типов вооружений, техники и оборудования на самом деле эту миссию способно реализовать. Нам нужна и штурмовая, и истребительная, и бомбардировочная авиация для того, чтобы наносить удары по расположению вражеских сил и средств, для того, чтобы блокировать их логистические маршруты, хабы и центры. Необходимое нам ракетное вооружение, чтобы выполнять ту же самую миссию. Необходима артиллерия и боеприпасы к ней, чтобы уничтожать все вражеские силы и средства в ближней зоне ведения боевых действий. Также нам необходимы дроны и очень мощные и серьезные системы радиоэлектронной борьбы для того, чтобы гасить вражеские дроны", – констатировал Селезнев.

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Война в Украине: это стоит знать

Оккупанты подтянули резервы на левобережье Херсонщины – там стало больше профессиональных российских военных. Однако из-за раздора в рядах захватчиков интенсивность штурмовых действий врага нестабильна, сообщили в Силах обороны. Украинские защитники контролируют ситуацию и продолжают расширять плацдарм, сказала Наталья Гуменюк.

Между тем Авдеевка Донецкой области страдает от вражеских обстрелов авиабомбами. Только за 8 дней россияне выпустили по городу 132 управляемые авиабомбы – это почти столько, сколько оккупанты применили там за весь 2023-й год.

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