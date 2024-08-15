Многие из бригад ВСУ перебразываются с других активных участков фронта.

Вторжение украинских войск в Курскую область России продолжается уже восьмой день, и в бой вступили бойцы еще двух украинских десантно-штурмовых бригад - 82-й и 95-й, пишет Forbes.

"С учетом подкрепления воздушными десантами украинский корпус вторжения теперь включает в себя частично или полностью шесть фронтовых бригад плюс два отдельных батальона и вспомогательные подразделения беспилотников, артиллерии, разведки и спецназа. В общей сложности, возможно, около 15 000 военнослужащих", - говорится в статье.

Отмечается, что многие из бригад и батальонов, направляемых в Курскую область, перебрасываются с других активных участков фронта, таких как Покровск, Торецк и Часов Яр. По мнению аналитика Института исследований внешней политики Роба Ли, это говорит о масштабных целях Украины в этой операции, которые включают долгосрочное украинское присутствие в области.

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Что россияне противопоставили ВСУ

Как пишет Forbes, россияне отбиваются силами как минимум девяти мотострелковых, десантно-штурмовых, морских и арктических полков и бригад, что потенциально может соответствовать или превышать численность украинских корпусов вторжения. При этом российские военные не сворачивают наступление на востоке Украины, даже усиливая оборону на юге России.

Как пишет издание, потери с обеих сторон растут, поскольку в бой вступают все новые силы. Украинцы все еще имеет перевес, и скорее всего, российскому военному командованию на Курском направлении придется развернуть второй эшелон резервов, поскольку войска первого эшелона не смогут остановить наступление.

Контрнаступление ВСУ в Курской области - новости

Операция ВСУ в Курской области России началась 6 августа, а в среду, 13 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинских сил находятся уже 74 населенных пункта Курской области.

При этом, как писал Bloomberg, Украина держала в тайне от Запада планы относительно своего вторжения в Россию, пока ее войска не нанесли удар.

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