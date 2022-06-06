По словам Невзорова, на сегодня важно лишать Путина народной поддержки.

Бывший российский оппозиционный журналист, а сейчас гражданин Украины Александр Невзоров объяснил, чем питается кровавая война РФ против нашей страны.

Своим мнением он поделился в интервью журналистке Алесе Бацман.

"Она питается шизофренией Путина, фашизмом и народной поддержкой в РФ", - отметил журналист. По его словам, с первыми двумя составляющими ничего не поделаешь.

"Помимо 10-15% фашистов, готовых нюхать трупозные ямы и облизываться от счастья, если в них лежат украинцы, есть люди абсолютно неопределившиеся и не знающие правды об этой войне", - говорит Невзоров.

Он отметил, что некоторые россияне уже сейчас начинают узнавать правду о войне. И на сегодня важно лишать Путина этой народной поддержки.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, может ли Украине грозить "Минск-3" для прекращения войны.

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