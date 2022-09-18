Военный эксперт рассказал, что РФ стянула авиацию, но на ней попросту некому летать.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал информацию о том, что РФ стянула к границам Украины около 800 самолетов и вертолетов. Он рассказал, насколько это опасно и может ли страна-агрессор поднять всю эту авиацию для атаки и бомбардировок.

О том, чем грозят Украине около 800 самолетов и вертолетов РФ возле наших границ, Жданов рассказал, отвечая на вопросы подписчиков в прямом эфире.

"Во-первых, не все (самолеты и вертолеты - УНИАН) могут нести ракеты. Дело в том, что стратегическая авиация может нести на борту ракеты. Те, которыми нас обстреливают. Ракеты Х-22 несут Ту-22М3, это аэродром в Курской области. И аэродром в городе Энгельс - это стратегические бомбардировщики Ту-195 или Ту-160... Так вот они могут нести ракеты, которые могут нанести нам урон. Вся остальная авиация, которая была перечислена, там около 400 самолетов и около 340 вертолетов - они же не все ударные... Они могут наносить ракетно-бомбовые удары, но с малого расстояния... Если они вторгнутся в наше пространство, то, конечно же, мы их можем сбить", - указал эксперт.

Однако, отметил Жданов, РФ все равно не сможет поднять всю свою стратегическую авиацию. У страны-агрессора есть большая проблема.

"Пилоты! Проблема с пилотам в РФ. У них одиночные применения. То есть работают две-три пары и наносят 25 авиаударов, то есть 25 самолетовылетов. Это могли сделать по пять пилотов. У них огромная проблема с пилотами", - рассказал Жданов.

По словам эксперта, в РФ осталось очень мало пилотов. Враг не может поднять в воздух 400 самолетов или вертолетов одновременно. В РФ уже пытались призвать на войну против Украины пилотов на пенсии и даже тех, кто работает на частные военные компании. Однако ничего не получается, пилотов все равно очень мало. Помимо этого, РФ регулярно теряет ценные кадры, украинские военные часто сбивают военные "птички" врага и ликвидируют оккупантов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне на юге ищут своих дезертиров в штатском, пытающихся бежать из Украины.

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