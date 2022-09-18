Российские оккупанты усиливают проверки на временно захваченных территориях Украины.

На юге Украины, в оккупированных населенных пунктах российские военные разыскивают своих коллег, которые переодевались в гражданскую одежду и пытаются бежать из Украины.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя ситуацию в зоне ответственности командования по состоянию на 11:00.

"В оккупированных населенных пунктах усиливают проверки, но теперь они (оккупанты – УНИАН) уже ищут не только "укронацистів", но и своих, что бежали с поля боя и, переодетые в гражданское, изыскивают способы эвакуироваться", - сказал Назаров.

Видео дня

Он добавил, что оккупационные войска прибегают к провокациям: совершая стрельбу на улицах в Херсоне и других населенных пунктах, выдают ее за контрдиверсионные мероприятия.

При этом РФ пытается обвинить в этих уличных боях Вооруженные силы Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным ГУР Минобороны, за наступление и массированные удары украинских Сил обороны по складам боеприпасов, пунктах управления, в штабах, на объектах инфраструктуры российские военные и мобилизованные с "Л/ДНР", которые находятся на юге, деморализованные и изыскивают способы оставления оккупированных территорий.

Вечером 17 сентября российские военные открыли огонь на улицах оккупированного Херсона. В то время в Херсонской области воздушной тревоги не было. Россияне заявили о якобы проведении контртеррористической операции по выявлению украинских ДРГ.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что причиной масштабной стрельбы в Херсоне есть усиление конфликтов между оккупантами. В частности, по его данным, растет напряжение в отношениях между членами ЧВК, бывшими осужденными, "кадыровцами", военными РФ и сотрудниками ФСБ.

Вас также могут заинтересовать новости: