По мнению эксперта, на поле боя белорусская техника продержится максимум несколько дней.

Беларусь перебрасывает дополнительную военную технику и войска к границам с Украиной, в том числе комплексы "Искандер". В то же время политический аналитик Александр Кочетков в комментарии "Главреду" выразил сомнения в том, что беларусский диктатор Александр Лукашенко откріто вступит в войну на стороне России.

По его словам, на поле боя белорусская техника продержится максимум несколько дней.

" Посмотрите на кадры с белорусской военной техникой, в частности, бронетехникой: она довоенного образца, без противодронного обвеса, устаревшая. Белорусская техника не модернизирована, в отличие от российской, которая участвует во вторжении в Украину. Иными словами, белорусская техника небоеспособна: если она окажется на поле боя, ее гарантированно уничтожат всего за несколько дней", - отметил он.

Видео дня

Эксперт отмечает, что если бы Беларусь действительно собиралась вступить в войну, она бы хоть как-то подготовилась: модернизировала бы технику, наварила бы защиту от дронов. Так что подтягивание войск к границе – это показательная акция.

"Готовность Лукашенко воевать очень похожа на "воинственные действия" и "боевую доблесть" кадыровцев из подразделения "Ахмат". Складывается впечатление, что Лукашенко – один из боевых тиктокеров "Ахмата": слишком хорошо он умеет имитировать", - подчеркивает эксперт.

Кроме того, он также не считает вероятными какие-либо провокации на границе со стороны Беларуси.

"Если Лукашенко пойдет на такие провокации, по Минску может что-то прилететь. Он это знает, а потому никогда на это не пойдет", - уверен Кочетков, отмечая, что если и будут какие-либо провокации со стороны Беларуси, то в сторону польской границы или стран Балтии.

Ситуация на украинско-белорусской границе

Беларусь перебрасывает танки к приграничью с Украиной. Их перемещают на Гомельское и Мозырское тактические направления. Как сообщило министерство обороны Беларуси, глава ведомства отдал приказ стянуть войска к границе. Подразделения одного из механизированных соединений ВС Беларуси уже приведены в готовность.

10 августа белорусский диктатор Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Беларуси. Он заявил, что якобы белорусская система ПВО сбивала украинские дроны, всего во время этого зафиксировали около десятка БПЛА.

Однако он солгал о том, что украинские ударные дроны якобы нарушили воздушное пространство его страны. Армейская авиация не обнаружила ничего в небе. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на собственные источники.

Вас также могут заинтересовать новости: