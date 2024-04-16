Недавно Россия передислоцировала в Часов Яр войска из соседнего Лимана.

Успех российских оккупационных войск в Часовом Яру поставит под угрозу безопасность остальных городов в Донецкой области. Об этом заявил изданию Politico высокопоставленный украинский чиновник.

"Если российским оккупантам удастся захватить этот город, они смогут начать наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. Эти города являются последним оплотом подконтрольной Украине части Донецкой области", – рассказал подполковник Назар Волошин.

Часов Яр – стратегически важный город, расположенный в 10 километрах от Бахмута. Он находится на господствующей высоте, выгодной для обороны, и обеспечивает контроль над окрестностями. Сейчас Часов Яр находится под контролем украинских сил, но российские войска не прекращают атак.

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"Это господствующая высота в регионе, контроль над которой позволит российским оккупантам, если они ее достигнут, значительно упростить продвижение в направлении Константиновки и Славянска и Краматорска", – пояснил Волошин.

Кремль приказал своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая. Российская пропаганда крайне нуждается в большой победе на фронте, отметил офицер. В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что украинские войска "буквально вгрызлись в землю", чтобы сдерживать ежедневные атаки врага.

Оккупанты использовали свое преимущество в количестве войск, чтобы организовывать атаки небольшими группами при поддержке артиллерии и авиации, сравнивая гражданские здания и критическую инфраструктуру авиационными бомбами и артиллерией. После этого они отправляют свои войска на штурм украинских позиций. Недавно Россия передислоцировала в Часов Яр войска из соседнего Лимана.

Россия утверждала, что ее войска находятся всего в 500 метрах от Часового Яра. Однако Назар Волошин отметил, что город и его окрестности все еще под контролем Киева.

Чтобы не допустить падения Часового Яра, украинское командование усиливает бригады, которые там воюют, боеприпасами, беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы, отмечал Сырский. Однако он добавил, что украинские войска также нуждаются в поднятии морального духа.

"Нужно повышать качество подготовки, в том числе морально-психологическую составляющую", – заявил он.

Назар Волошин рассказал Politico, что, несмотря на постоянные атаки, россияне вряд ли достигнут своей цели. В то же время он отметил, что для того, чтобы изменить ситуацию вокруг Бахмута и Авдеевки, где россияне пользуются отсутствием боеприпасов у Киева и преимуществом Москвы в воздухе, Украине нужна западная ПВО, истребители F16 и другое оружие.

Война в Украине: ситуация на фронте

С начала суток, 16 апреля, на фронте зафиксировано 50 боестолкновений с противником. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что только на Новопавловском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 12 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка. Также зафиксированы атаки на Авдеевском, Лиманском и других направлениях.

Военный эксперт Иван Киричевский говорит, что задача Сил обороны Украины сейчас заключается не только в том, чтобы перемолоть врага возле Часового Яра. По его словам, именно операцию на Бахмутском направлении россияне считают трамплином для наступления.

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