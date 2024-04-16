Российские оккупанты продолжают отчаянные попытки захватить город Часов Яр Донецкой области. Населенный пункт забрасывают планирующими авиационными бомбами.
Одну из таких атак зафиксировал украинский дрон с воздуха. Видео опубликовал Telegram-канал Supernova+ .
На кадрах видно массированную бомбардировку жилых кварталов Часового Яра. Россияне один за другим выпустили по городу три авиационные бомбы. Все они попали посреди жилых кварталов.
"Часов Яр... Авиаудар... Как есть", - говорится в подписи к видео.
Ситуация возле Часового Яра - детали
Россияне перебросили в район Часового Яра много своих сил. Там в последнее время ситуация тяжелая. Украинские защитники одновременно заявляют, что даже незначительные продвижения оккупантов не свидетельствуют об увеличении реального шанса захватить город до 9 мая.
В частности заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что захватить Часов Яр в срок до 9 мая россиянам "абсолютно нереалистично".
Ранее, 14 апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что захватническая армия получила задание захватить город до 9 мая.
Военный эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк пояснил, что в случае захвата Часового Яра оккупанты будут иметь хороший плацдарм для развития наступления в направлении Константиновки и Дружковки.