На кадрах видно, что россияне массированно бьют по городу авиабомбами.

Российские оккупанты продолжают отчаянные попытки захватить город Часов Яр Донецкой области. Населенный пункт забрасывают планирующими авиационными бомбами.

Одну из таких атак зафиксировал украинский дрон с воздуха. Видео опубликовал Telegram-канал Supernova+ .

На кадрах видно массированную бомбардировку жилых кварталов Часового Яра. Россияне один за другим выпустили по городу три авиационные бомбы. Все они попали посреди жилых кварталов.

"Часов Яр... Авиаудар... Как есть", - говорится в подписи к видео.

Ситуация возле Часового Яра - детали

Россияне перебросили в район Часового Яра много своих сил. Там в последнее время ситуация тяжелая. Украинские защитники одновременно заявляют, что даже незначительные продвижения оккупантов не свидетельствуют об увеличении реального шанса захватить город до 9 мая.

В частности заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что захватить Часов Яр в срок до 9 мая россиянам "абсолютно нереалистично".

Ранее, 14 апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что захватническая армия получила задание захватить город до 9 мая.

Военный эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк пояснил, что в случае захвата Часового Яра оккупанты будут иметь хороший плацдарм для развития наступления в направлении Константиновки и Дружковки.

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