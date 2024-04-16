Всего по всей линии фронта с начала суток зафиксировано 50 боестолкновений.

Напряжение на "горячих" направлениях фронта не спадает: сегодня на 3-х из них зафиксировано 35 вражеских штурмов, тогда как в целом по всей линии фронта с начала суток зафиксировано 50 боестолкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке по российскому вторжению.

В частности, на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области, где враг сегодня 14 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 12 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 6 атак в районах населенных пунктов Терны, Торское, Григорьевка Донецкой области и Серебрянского лесничества на Луганщине.

На Ореховском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

А на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, сегодня совершил 5 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

"В течение суток зафиксировано 50 боевых столкновений. В общем, враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - информирует Генштаб.

При этом, наши защитники продолжают уничтожать врага. В частности авиация Сил обороны в течение суток нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 14 апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что захватническая армия получила задание захватить Часов Яр Донецкой области до 9 мая.

Россия стянула большую часть войск к этому городу. Ситуация возле Часового Яра в последнее время тяжелая. В то же время украинские защитники заявляют, что даже незначительные продвижения оккупантов не свидетельствуют об увеличении реального шанса захватить город до 9 мая.

Военный эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк отметил, что Часов Яр имеет большое оперативно-стратегическое значение. Пока город далек от окружения, но намерения врага четко прослеживаются, заявил он. По словам Кевлюка, в отличие от "потерянных" Украиной Бахмута и Авдеевки, Часов Яр - это реально важный пункт, и обе стороны это понимают. Эксперт пояснил, что в случае захвата Часового Яра оккупанты получат хороший плацдарм для развития наступления в направлении Константиновки и Дружковки.

Военный эксперт - полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник уверен, что захватить Часов Яр быстрыми темпами россияне не смогут . Он отметил, что агрессор не может достичь главной цели - ликвидации украинской государственности, то есть оккупации всей Украины, а раз так - пытается сейчас достичь задачи минимум - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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