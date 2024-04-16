Сейчас на Бахмутском направлении задача заключается в том, что нам нужно максимально усложнить врагу задачу по переходу к их летнему наступлению.

Задача Сил обороны Украины сейчас заключается не только в том, чтобы перемолоть врага вокруг Часового Яра. Впрочем, этот город является психологической точкой фронта. Об этом военный эксперт Defence Express Иван Киричевский заявил в эфире "Эспрессо".

"Ситуация возле Часового Яра является для нас очень важной психологической точкой, там постоянно продолжаются сложные бои. Но, если смотреть на ситуацию на Бахмутском направлении, то россияне пытаются наступать по 60 километровой ширине фронта, который начинается от Часового Яра и идет до Белогоровки Луганской области. Чтобы открыть путь для продвижения на Краматорск и Славянск, россияне атакуют именно по такому широкому направлению. И акцентируя только на подвигах наших защитников только в районе Часового Яра, мы игнорируем подвиги наших защитников на других участках Бахмутского направления, которые тоже делают свое дело в условиях дефицита ресурсов", - заявил Киричевский.

В то же время эксперт призвал анализировать ситуацию в других точках Бахмутского направления, а не только в Часовом Яру, чтобы не упрощать задачу россиянам.

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"Для наших войск задача стоит не только перемолоть россиян в районе Часового Яра. На Бахмутском направлении задача заключается в том, что нам нужно максимально усложнить врагу задачу по переходу к их летнему наступлению. То есть именно операцию на Бахмутском направлении россияне считают трамплином для наступления. Если трамплин будет поломан, то наступление тоже поломается. К сожалению, цена вопроса значительно выше, чем просто смотреть сколько километров россиянам осталось до Часового Яра и успеют ли они до 9-го мая или нет", - добавил Киричевский.

Ситуация возле Часового Яра - детали

Россияне перебросили в район Часового Яра много своих сил. Там в последнее время ситуация тяжелая. Украинские защитники одновременно заявляют, что даже незначительные продвижения оккупантов не свидетельствуют об увеличении реального шанса захватить город до 9 мая.

В частности заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что захватить Часов Яр в срок до 9 мая россиянам "абсолютно нереалистично".

Ранее, 14 апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что захватническая армия получила задание захватить город до 9 мая.

Военный эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк пояснил, что в случае захвата Часового Яра оккупанты будут иметь хороший плацдарм для развития наступления в направлении Константиновки и Дружковки.

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